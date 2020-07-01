Морозову в рамках расширения КХЛ интересны Франция, Швеция и Великобритания

Президент КХЛвысказался касательно расширения лиги.

«Европейский рынок, конечно, наиболее интересен, но и азиатский нельзя забывать. Мы давно работаем в этом ключе, интересны многие страны — Франция, Швеция, Германия, Великобритания, Корея, Япония. Мы работаем во всех этих направлениях.

КХЛ также проводила в прошлом сезоне "КХЛ World Games", наши топовые команды играли в Давосе.

Мы показываем лигу так, чтобы это было привлекательно максимальному количеству зрителей, на следующий сезон планировали открыть для себя еще два новых места, но вмешалась пандемия», — приводит слова Морозова Forbes. 0