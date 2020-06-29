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    Фазель о неучастии игроков НХЛ в ОИ-2022: Не приедут — что поделать?

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Президент ИИХФ Рене Фазель высказался относительно вероятного неучастия игроков НХЛ на Олимпиаде-2022.

    Рене Фазель
    Рене Фазель

    «Еще не все ясно. Мы основываемся на других вещах и то, что иногда появляется в СМИ, не является официальным комментарием. Боб Маккензи — наш большой друг. И, конечно, он очень информированный человек.

    Для хоккея в целом и болельщиков отсутствие НХЛ на ближайшей Олимпиаде — плохая новость. Но последний турнир в Пхенчхане два года назад, проходивший без энхаэловцев, получился успешным. А если они не приедут в Пекин...

    Я понимаю нынешнюю политическую ситуацию. Отношения США и Китая сейчас далеко не самые лучшие. Коронавирус тоже пришел из Китая.

    Возможно, это имеет значения для НХЛ, владельцев клубов и самих игроков. Но у нас еще есть время — не надо обязательно давать ответ уже завтра.

    Для меня не является сюрпризом, что вопрос с Олимпиадой не собираются включать в новое Коллективное соглашение.

    Даже в таком варианте остается время для того, чтобы НХЛ все-таки задумалась о Пекине-2022. Крайним сроком могут быть весна или даже лето будущего года.

    А не приедут — что мы можем поделать? Надеюсь, до конца нынешнего года получим четкий ответ», — заявил Фазель изданию «Спорт-Экспресс». 0

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