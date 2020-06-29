Фазель о неучастии игроков НХЛ в ОИ-2022: Не приедут — что поделать?

Президент ИИХФвысказался относительно вероятного неучастия игроков НХЛ на Олимпиаде-2022.

«Еще не все ясно. Мы основываемся на других вещах и то, что иногда появляется в СМИ, не является официальным комментарием. Боб Маккензи — наш большой друг. И, конечно, он очень информированный человек.

Для хоккея в целом и болельщиков отсутствие НХЛ на ближайшей Олимпиаде — плохая новость. Но последний турнир в Пхенчхане два года назад, проходивший без энхаэловцев, получился успешным. А если они не приедут в Пекин...

Я понимаю нынешнюю политическую ситуацию. Отношения США и Китая сейчас далеко не самые лучшие. Коронавирус тоже пришел из Китая.

Возможно, это имеет значения для НХЛ, владельцев клубов и самих игроков. Но у нас еще есть время — не надо обязательно давать ответ уже завтра.

Для меня не является сюрпризом, что вопрос с Олимпиадой не собираются включать в новое Коллективное соглашение.

Даже в таком варианте остается время для того, чтобы НХЛ все-таки задумалась о Пекине-2022. Крайним сроком могут быть весна или даже лето будущего года.

А не приедут — что мы можем поделать? Надеюсь, до конца нынешнего года получим четкий ответ», — заявил Фазель изданию «Спорт-Экспресс». 0