Фазель: Теперь мы посмотрим, как Брагин будет работать со взрослой сборной

Глава IIHFсчитает правильным назначениеглавным тренером сборной России по хоккею.

«Теперь мы посмотрим, как он будет работать со взрослой сборной. Я желаю ему удачи, для него это повышение.

Считаю, что это хороший шаг — назначить его главным тренером национальной команды», — цитирует Фазеля ТАСС.

Накануне стало известно, что 64-летний специалист, ранее работавший с молодежной сборной России, назначен главным тренером главной национальной команды.

Позже стало известно, что на должность главного тренера «молодежки» назначен Игорь Ларионов.

«Почему нет, — сказал Фазель на вопрос, может ли Ларионов в будущем возглавить национальную сборную. — Не в первый раз большие чемпионы возглавляют национальные команды. Слава Быков и Слава Фетисов, выступавшие в советской команде, работали потом во взрослой сборной».

По словам Фазеля, Ларионова он знает со времени, когда тому было 20 лет.

«Он мой друг, у него другой подход к молодым игрокам, но он был одним из лучших хоккеистов мира, стоит учесть его огромный опыт.

Думаю, что он может проделать хорошую работу, и с нетерпением жду, что он может сделать с молодежной сборной, так как для него это большой вызов.

Игорь — очень умный специалист, но для его нынешней работы нужно немного удачи», — отметил Фазель. 0