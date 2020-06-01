Крикунов: «Динамо» укомплектовано на 99 процентов

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал обмен с петербургским, в результате которого в Москву вернулся нападающий

«Все трансферные кампании идут до последнего дня, до последней возможности усилиться.

Пока скажу так, что на 99 процентов мы укомплектовались. В принципе, я доволен тем составом, который имею в распоряжении. С Дмитрием я разговаривал.

Жалко, что пришлось расстаться с тремя ребятами, но так бывает. Мы знаем, что двое из них уже собрались ехать в Канаду. Делаем ставку на следующий сезон», — приводит слова Крикунова ТАСС.

30-летний Кагарлицкий в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие только в 36 матчах за СКА.

Форвард записал на свой счёт 15 (4+11) баллов при показателе полезности «+1» и 10 минутах штрафного времени. 0