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    Крикунов: «Динамо» укомплектовано на 99 процентов

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    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал обмен с петербургским СКА, в результате которого в Москву вернулся нападающий Дмитрий Кагарлицкий.

    Владимир Крикунов
    Владимир Крикунов

    «Все трансферные кампании идут до последнего дня, до последней возможности усилиться.

    Пока скажу так, что на 99 процентов мы укомплектовались. В принципе, я доволен тем составом, который имею в распоряжении. С Дмитрием я разговаривал.

    Жалко, что пришлось расстаться с тремя ребятами, но так бывает. Мы знаем, что двое из них уже собрались ехать в Канаду. Делаем ставку на следующий сезон», — приводит слова Крикунова ТАСС.

    30-летний Кагарлицкий в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие только в 36 матчах за СКА.

    Форвард записал на свой счёт 15 (4+11) баллов при показателе полезности «+1» и 10 минутах штрафного времени. 0

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