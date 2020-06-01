«Динамо» и СКА совершили обмен

Московское «Динамо» и петербургский СКА совершили обмен, в результате которого нападающийвозвращается в стан «бело-голубых».

В минувшем сезоне Кагарлицкий провел 36 матчей и набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «+1».

Клуб из Санкт-Петербурга получил спортивные права на Никиту Чибрикова, Павла Минтюкова и Даниила Лазутина.

«Обмен с петербургским СКА состоялся. Дмитрий Кагарлицкий возвращается в "Динамо". Важно, что в этом трансфере, помимо клубов, был заинтересован и сам хоккеист. Мы общались с Дмитрием и быстро пришли к договоренности о пересмотре его действующего контракта.

Решение включить в сделку трех молодых воспитанников школы далось нелегко. Мы непременно будем следить за их карьерой. Будут ли еще трансферы в ближайшее время? Тяжело сказать. Скорее нет, чем да. Мы сохранили костяк команды и сделали точечные приобретения. При этом работа на трансферном рынке не заканчивается», — заявил гендиректор «Динамо» Евгений Кровопусков. 0