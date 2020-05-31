Уфимский «Салават Юлаев» не может выплатить игрокам личные бонусы за сезон, сообщает «Горобзор.ру»

По информации источника, не все спортсмены получили и зарплату за апрель.

В клубе сообщили, что деньги за последний месяц отдадут вместе с прописанными в контракте премиями.

В апреле в «Салавате Юлаеве» задержали зарплату на девять дней. Позже долг погасили, но источником финансирования выступила не компания «Башнефть», а другие резервные источники.

Напомним, что у клуба есть долг более 600 миллионов, кредит 150 млн (в залог отдали ледовый дворец в Нефтекамске).

Изначально хоккеистам «Салавата» пообещали выплатить заработную плату 15 мая. В случае, если сегодня, 31 мая, хоккеисты не получат деньги, они могут обратиться в суд. 0