Московское «Динамо» продлило контракт с голкипером Еременко

Московскоеобъявило о подписании нового соглашения с 40-летним голкипером

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение с Еременко рассчитано на один год и носит односторонний характер.

«Предстоящий сезон для воспитанника динамовской школы станет 16-м в составе "бело-голубых". Еременко выйдет на третье место в истории "Динамо" по количеству сезонов, проведенных в клубе, и повторит достижение легендарного защитника Виталия Давыдова.

В прошлом сезоне Еременко принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Еременко был основным голкипером "бело-голубых" — на его счету 4 победы в пяти матчах, и 93,6% отраженных бросков. 0