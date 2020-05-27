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    Московское «Динамо» продлило контракт с голкипером Еременко

    Хоккей Динамо КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» объявило о подписании нового соглашения с 40-летним голкипером Александром Еременко.

    Александр Еременко
    Александр Еременко

    Об этом сообщает официальный сайт клуба.

    Новое соглашение с Еременко рассчитано на один год и носит односторонний характер.

    «Предстоящий сезон для воспитанника динамовской школы станет 16-м в составе "бело-голубых". Еременко выйдет на третье место в истории "Динамо" по количеству сезонов, проведенных в клубе, и повторит достижение легендарного защитника Виталия Давыдова.

    В прошлом сезоне Еременко принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Еременко был основным голкипером "бело-голубых" — на его счету 4 победы в пяти матчах, и 93,6% отраженных бросков. 0

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