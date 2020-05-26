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    СКА подписал двухлетний контракт с защитником

    Хоккей СКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    СКА на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Ярославом Дыбленко.

    Ярослав Дыбленко
    Ярослав Дыбленко

    Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

    Дыбленко профессиональную карьеру начал в системе подмосковного «Атланта». В КХЛ дебютировал в сезоне 2012/13, помимо «Атланта» играл в «Спартаке», в СКА перешел летом 2019 года.

    Вызывался в молодежную, олимпийскую и национальную сборные России, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2013 года.

    В сезоне 2019/20 защитник провел в составе СКА 42 игры и отметился 6 (2+4) очками при показателе полезности «+12». 0

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