СКА подписал двухлетний контракт с защитником

СКА на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником

Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Дыбленко профессиональную карьеру начал в системе подмосковного «Атланта». В КХЛ дебютировал в сезоне 2012/13, помимо «Атланта» играл в «Спартаке», в СКА перешел летом 2019 года.

Вызывался в молодежную, олимпийскую и национальную сборные России, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2013 года.

В сезоне 2019/20 защитник провел в составе СКА 42 игры и отметился 6 (2+4) очками при показателе полезности «+12». 0