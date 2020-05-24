Лучший бомбардир «Дизеля» стал игроком ЦСКА

Нападающий «Дизеля»перешел в московский

Клуб ВХЛ из Пензы получит за 23-летнего игрока денежную компенсацию.

«Безусловно, для нас это большая потеря. Но в то же время мы рады, что Влад смог так проявить себя в "Дизеле", что им заинтересовался такой серьезный клуб.

По сути, эта ситуация — пример идеального сотрудничества хоккеиста и клуба.

Когда мы подписывали новый контракт, Влад говорил, что хочет играть за "Дизель" так, чтобы команда КХЛ им не просто заинтересовалась, а была готова выплатить за него компенсацию, предусмотренную регламентом.

Таким образом, даже уходя игрок принес пользу клубу.

Мы благодарим Влада за время, проведенное в нашем клубе, желаем ему успехов в карьере и дальнейшего профессионального роста», — заявил исполнительный директор «Дизеля» Владимир Романов клубной пресс-службе.

За три сезона в «Дизеле» Барулин провел 128 матчей в ВХЛ, в которых набрал 80 очков (44 шайбы и 36 передач).

В минувшем сезоне Владислав стал лучшим бомбардиром пензенской команды — 42 очка (19+23) в 55 встречах. 0