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    Лучший бомбардир «Дизеля» стал игроком ЦСКА

    Хоккей ЦСКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нападающий «Дизеля» Владислав Барулин перешел в московский ЦСКА.

    Владислав Барулин
    Владислав Барулин

    Клуб ВХЛ из Пензы получит за 23-летнего игрока денежную компенсацию.

    «Безусловно, для нас это большая потеря. Но в то же время мы рады, что Влад смог так проявить себя в "Дизеле", что им заинтересовался такой серьезный клуб.

    По сути, эта ситуация — пример идеального сотрудничества хоккеиста и клуба.

    Когда мы подписывали новый контракт, Влад говорил, что хочет играть за "Дизель" так, чтобы команда КХЛ им не просто заинтересовалась, а была готова выплатить за него компенсацию, предусмотренную регламентом.

    Таким образом, даже уходя игрок принес пользу клубу.

    Мы благодарим Влада за время, проведенное в нашем клубе, желаем ему успехов в карьере и дальнейшего профессионального роста», — заявил исполнительный директор «Дизеля» Владимир Романов клубной пресс-службе.

    За три сезона в «Дизеле» Барулин провел 128 матчей в ВХЛ, в которых набрал 80 очков (44 шайбы и 36 передач).

    В минувшем сезоне Владислав стал лучшим бомбардиром пензенской команды — 42 очка (19+23) в 55 встречах. 0

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