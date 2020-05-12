Бурмистров: Казань для меня всегда была в приоритете

Форвард «Ак Барса»высказался о своем переходе в казанский клуб.

«Казань для меня всегда была в приоритете, мне приятно находиться рядом с семьей. Болельщики — самое главное в хоккее. Всех приветствую, рад оказаться дома.

Команда в Казани осталась прежней, в прошлом году она была на первом месте в конференции, костяк сохранился.

Соскучился по хоккею, хочется выйти на лед. Какие упражнения делаю дома? Взял какие-то тренажеры, что возможно, то делаю», — сказал Бурмистров в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

28-летний хоккеист в мае перешел в казанский клуб из «Салавата Юлаева», за который выступал с 2016 года.

Бурмистров уже играл за «Ак Барс» с 2008 по 2009, с 2013 по 2015 и с 2017 по 2018 год. 0