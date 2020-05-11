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    Голкипер «Салавата Юлаева» объявил об уходе из клуба

    Хоккей Салават Юлаев КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев объявил об уходе из уфимского клуба.

    Андрей Кареев
    Андрей Кареев

    Голкипер выступал за команду с 2017 года. Действующее соглашение игрока с клубом истекло 30 апреля.

    «Хотелось бы попрощаться с Уфой и выразить благодарность партнерам по команде, персоналу, крутым болельщикам и отдельный респект Фредрику Микко и Матиасу Сарвела, которые помогали мне развиваться!» — написал Кареев в «сторис» своего инстаграма.

    Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес ряд европейских клубов.

    Кареев выступал за «Салават Юлаев» в течение трех последних сезонов по двустороннему контракту, параллельно играя за «Торос» в ВХЛ.

    В прошедшем сезоне он провел 18 матчей в КХЛ (2,30 пропущенных шайбы в среднем за игру, 91,8% отраженных бросков) и две встречи в Кубке Гагарина (1,23 шайбы, 92,9% отраженных бросков). 0

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