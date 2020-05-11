Голкипер «Салавата Юлаева» объявил об уходе из клуба

Вратарь «Салавата Юлаева»объявил об уходе из уфимского клуба.

Голкипер выступал за команду с 2017 года. Действующее соглашение игрока с клубом истекло 30 апреля.

«Хотелось бы попрощаться с Уфой и выразить благодарность партнерам по команде, персоналу, крутым болельщикам и отдельный респект Фредрику Микко и Матиасу Сарвела, которые помогали мне развиваться!» — написал Кареев в «сторис» своего инстаграма.

Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес ряд европейских клубов.

Кареев выступал за «Салават Юлаев» в течение трех последних сезонов по двустороннему контракту, параллельно играя за «Торос» в ВХЛ.

В прошедшем сезоне он провел 18 матчей в КХЛ (2,30 пропущенных шайбы в среднем за игру, 91,8% отраженных бросков) и две встречи в Кубке Гагарина (1,23 шайбы, 92,9% отраженных бросков). 0