КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ХендерсонХендерсон из дорогой пустышки стал лидером «Ливерпуля»
  • 17:17
    • Бывший нападающий «Нью-Джерси» может перебраться в КХЛ
  • 15:42
    • Гоберман: Генеральный директор и совет директоров объединились против Семина
  • 12:47
    • Защитник «Ахмата» заявил, что команда переболела коронавирусом зимой
  • 11:19
    • Клубы Серии А 13 мая проведут экстренное собрание
  • 07:47
    • У одного бойца UFC 249 выявлен коронавирус
    Все новости спорта

    Майоров: Если Кудашова сейчас уберут из сборной, то зачем его вообще назначали?

    Хоккей СКА КХЛ Сборная России Прогнозы на КХЛ
    Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал информацию о том, что Валерий Брагин может заменить Алексея Кудашова на посту главного тренера СКА.

    Борис Майоров
    Борис Майоров

    «У СКА своя своеобразная логика. Хоккейная общественность давно привыкла, что там человека у руля команды могут сменить внезапно.

    Не говоря уж о том, что тренер клуба автоматом становится и наставником сборной России. Тут надо задаться вопросом — пойдет ли это на помощь нашему хоккею? Я считаю, что нет.

    При этом я не против кандидатуры Брагина. Валерий Николаевич — хороший специалист. Он это не раз демонстрировал в молодежной сборной.

    Я против стратегии менять тренера каждый год. Ведь не очень понятно — почему и зачем меняют.

    Вот назначили год назад Кудашова. Значит, рассчитывали на него, строили какие-то планы. Алексей просматривал игроков на трех Евротурах.

    Но вот случилась эпидемия коронавируса, чемпионат мира отменили. И если Кудашова сейчас из сборной уберут, получается, он своего шанса поработать главным тренером на чемпионате мира так и не получит?

    Зачем же тогда его вообще назначали? Все пытаемся журавля в небе поймать. Так можно и синицу из рук упустить из-за всех этих перемещений.

    Ведь Брагину поначалу тоже будет непросто. Одно дело готовить к чемпионату мира мальчишек, которые тебе в рот смотрят, затаив дыхание. Проверять их в турне по Северной Америке в ноябре.

    И совсем другое — собирать сборную в короткие сроки из звезд НХЛ и лидеров КХЛ, для многих из которых этот турнир далеко не первый.

    Из тех, кто давно знает себе цену. Да и в клубе Брагин не работал с 2012 года», — сказал Майоров «Матч ТВ». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • Фергюсон — Гейджи
  • 1.68
  • Сегодня в 07:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бой Фергюсона и Гейджи закончится досрочно?
  • Фергюсон — Гейджи. Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Добудет ли «Манагуа» очередной трофей?
  • «Манагуа» — «Реал Эстели». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Останется ли «Белшина» на последнем месте?
  • «Ислочь» — «Белшина». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Кей-лига вернулась Футбол Кимчи-лига. Знакомимся с чемпионатом Кореи по футболуВсе что нужно знать об одной из первых вернувшихся после пандемии COVID-19 футбольных лиг 08/05/2020 в 23:430
  • 01:58
    • Гончаренко: Фернандес бы идеально вписался в «Атлетико», был бы игроком основы
  • 01:47
    • Майоров: Если Кудашова сейчас уберут из сборной, то зачем его вообще назначали?
  • 01:26
    • ПСЖ может продать Паредеса в «Интер»
    «Сельта» — «Ливерпуль». Кубок УЕФА 1999/1999 Футбол Когда в Виго играли смельчаки. Как «Сельта» выбила «Ливерпуль» из Кубка УЕФА в 1998-мМногие футбольные лиги потихоньку готовятся к возобновлению, а вот о еврокубках пока не слышно, поэтому продолжим наслаждаться подвигами прошлого 08/05/2020 в 16:430
  • Экспресс дня

  • Что принесет «динамовское» дерби?
  • 2.24
    •
  • 01:11
    • Гончаренко: Главная проблема ЦСКА — не можем дожать соперника
  • 00:51
    • У хавбека «Гранады» обнаружили коронавирус
  • 19:00
    • «Рух» в меньшинстве обыграл «Неман» на выезде
    Альберт Селадес Футбол «Валенсия» обречена с нынешними владельцем и тренеромЛевантийцы переживают хаос 08/05/2020 в 05:480
  • 16:22
    • Футболисты «Наполи» сдали отрицательные тесты на коронавирус
  • 14:32
    • «Спартак» подписал Любимова
  • 14:30
    • Уайт: Должны организовать бой Кормье и Миочича к августу
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Прогноз на матч Манагуа — Реал Эстели
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гейджи
  • Прочие
  • Сегодня в 07:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Пхохан Стилерс — Пусан Ай Парк
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Канвон — Сеул
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тайнан Сити — Университет Тайваня
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Татун — Хан Юэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Университет Мин Чуан — Ред Лайонс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тайчун Футуро — Тайпауэр
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ислочь — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Витебск — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Смолевичи — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Godsent — Movistar Riders
  • Прочие
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие