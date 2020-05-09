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    «Спартак» подписал Любимова

    Хоккей КХЛ Спартак Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    По данным пресс-службы московского «Спартака», клуб подписал нападающего Романа Любимова.

    Роман Любимов
    Роман Любимов

    Сообщается, что договор был подписан на один год. Ранее 27-летний хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург».

    Напомним, что из «Магнитки» Любимов ушел на правах свободного агента в начале мая.

    В 61 матче за «Металлург» Любимов набрал 10 очков.

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