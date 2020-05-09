«Спартак» подписал Любимова

По данным пресс-службы московского, клуб подписал нападающего

Сообщается, что договор был подписан на один год. Ранее 27-летний хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург».

Напомним, что из «Магнитки» Любимов ушел на правах свободного агента в начале мая.

В 61 матче за «Металлург» Любимов набрал 10 очков.

Роман Любимов стал очередным новичком «Спартака» в нынешнем межсезонье. Контракт с 27-летним нападающим подписан до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне Роман Любимов защищал цвета «Металлурга». В 64 матчах КХЛ нападающий набрал 10 (6+4) очков. pic.twitter.com/G9VUg0It6E — Spartak Moscow (@spartak_hc) May 9, 2020

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