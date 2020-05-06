КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» переживает не лучшие временаКризис в «Барселоне». Как каталонцы переживают пандемию коронавируса
  • 17:49
    • Официально: власти Германии одобрили возобновление Бундеслиги
  • 18:05
    • В Бельгии запретили играть в футбол до 31 июля
  • 17:33
    • Чемпионат Турции возобновится 12 июня
  • 17:22
    • Московское «Динамо» подписало защитника «Нефтехимика»
  • 16:56
    • Олимпийский чемпион Марченко перешел в «Локомотив»
    Все новости спорта

    Да Коста подписал контракт с «Ак Барсом»

    Хоккей КХЛ Трансферы Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    Нападающий Стефан Да Коста подписал контракт с «Ак Барсом».

    Стефан Да Коста
    Стефан Да Коста

    Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

    Соглашение с 30-летним французским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2020/21.

    Ранее Да Коста выступал за «Локомотив». В сезоне 2019-2020 он провел за «Локо» 64 матча и набрал 40 (17+23) очков.

    «Да Коста — форвард с большим опытом выступления в КХЛ: в каждом из клубов в России он был лидером, много забивал, отдавал. Рассчитываем, что он поможет усилить нашу команду, добавить вариативности при игре в большинстве. Важно, что это праворукий нападающий, который может сыграть и в центре, и на фланге», — сказал генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Городея» — «Минск»
  • 1.92
  • Послезавтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Городея» постарается прервать серию с «Минском»
  • «Городея» — «Минск». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Прервет ли «Копетдаг» безвыигрышную серию?
  • «Копетдаг» — «Мерв». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Fnatic будут близки к победе?
  • Complexity — Fnatic. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Даниэль Айяла Футбол Футболист, тренер и врач. Три мнения о возобновлении сезонаМожет ли футбол выйти из карантина и каким образом? 16:010
  • 13:59
    • Соболев подпишет полноценный контракт со «Спартаком» в мае
  • 13:17
    • Игроки «Ювентуса» вернулись к тренировкам на клубной базе
  • 16:44
    • Власти Германии разрешили возобновить Бундеслигу во второй половине мая — СМИ
    Серия А только начинает готовиться к рестарту Футбол Серия А страдает из-за действий правительства ИталииПочему тренировки местных клубов задержались? 03:090
  • Экспресс дня

  • «Ахал» не отдаст первую строку?
  • 1.50
    •
  • 13:46
    • «Манчестер Юнайтед» попросил своих футболистов вернуться в Англию
  • 13:31
    • «Ак Барс» подписал Бурмистрова
  • 11:00
    • Фабрегас: Были в шоке от завершения сезона
    Марко ван Бастен Футбол В одиночку на «льва». В 1988-м Марко ван Бастен унизил Англию на ЕвроПока по Европе осторожно ходят разговоры о возобновлении некоторых футбольных чемпионатов, вспоминаем о ярких играх прошлого Вчера в 17:090
  • 10:32
    • ПСЖ может перехватить главную трансферную цель «Барселоны»
  • 08:56
    • «Ливерпуль» намерен продать Кариуса летом
  • 08:46
    • Кумана не могут выписать из больницы из-за проблем с сердцем
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.01
  • Прогноз на матч Complexity — Fnatic
  • Прочие
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Копетдаг — Мерв
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Городея — Минск
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие