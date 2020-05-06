Да Коста подписал контракт с «Ак Барсом»

Нападающийподписал контракт с

Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Соглашение с 30-летним французским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2020/21.

Ранее Да Коста выступал за «Локомотив». В сезоне 2019-2020 он провел за «Локо» 64 матча и набрал 40 (17+23) очков.

«Да Коста — форвард с большим опытом выступления в КХЛ: в каждом из клубов в России он был лидером, много забивал, отдавал. Рассчитываем, что он поможет усилить нашу команду, добавить вариативности при игре в большинстве. Важно, что это праворукий нападающий, который может сыграть и в центре, и на фланге», — сказал генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов. 0