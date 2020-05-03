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    Защитник Земченок покинул СКА

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    Защитник Артем Земченок покинул СКА в связи с тем, что соглашение между сторонами истекло 30 апреля.

    Артем Земченок
    Артем Земченок

    28-летний россиянин выступал за питерский клуб с 2018 года. В завершившемся сезоне он провел 34 матча и сделал 5 результативных передач.

    Ранее сообщалось, что Земченок продолжит карьеру в «Ак Барсе».

    В конце апреля СКА объявил об уходе пятерых хоккеистов. Команду покинули защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Александр Барабанов и Йори Лехтеря.

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