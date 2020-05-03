Защитник Земченок покинул СКА

Защитникпокинулв связи с тем, что соглашение между сторонами истекло 30 апреля.

28-летний россиянин выступал за питерский клуб с 2018 года. В завершившемся сезоне он провел 34 матча и сделал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Земченок продолжит карьеру в «Ак Барсе».

В конце апреля СКА объявил об уходе пятерых хоккеистов. Команду покинули защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Александр Барабанов и Йори Лехтеря.

30 апреля закончился контракт СКА с защитником Артемом Земченком. Хоккеист продолжит карьеру в другой команде.

Спасибо Артему за игру в Петербурге и удачи! pic.twitter.com/IYJkIVJa8G — hcska (@hcSKA) May 3, 2020

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