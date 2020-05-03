Защитник Земченок покинул СКА

Артем Земченок
globallookpress.com
28-летний россиянин выступал за питерский клуб с 2018 года. В завершившемся сезоне он провел 34 матча и сделал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Земченок продолжит карьеру в «Ак Барсе».
В конце апреля СКА объявил об уходе пятерых хоккеистов. Команду покинули защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Александр Барабанов и Йори Лехтеря.
30 апреля закончился контракт СКА с защитником Артемом Земченком. Хоккеист продолжит карьеру в другой команде.— hcska (@hcSKA) May 3, 2020
Спасибо Артему за игру в Петербурге и удачи! pic.twitter.com/IYJkIVJa8G