Голкипер Кареев хочет покинуть «Салават»

Вратарьнамерен покинуть уфимский, сообщает Gorobzor.ru

Срок контракта игрока истек 30 апреля. Он является ограничено свободным агентом.

По информации издания, голкипер не принимает предложения клуба. У него есть несколько вариантов из европейских лиг.

Ранее сообщалось, что «Салават» ищет варианты для обмена Кареева. На данный момент клуб не принял ни одного предложения по сделке.

Если решение об обмене не будет принято в ближайшее время, вратарь продолжит карьеру за границей.

Кареев играет в Уфе с 2017 года. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он провел 18 игр, отразив 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,30.

В плей-офф он провел 2 матча и отразил 92,9% бросков при надежности 1,23. 0