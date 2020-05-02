Экс-защитник «Салавата Юлаева» подписал контракт с «Автомобилистом»

Захар Арзамасцев
khl.ru
27-летний хоккеист подписал с уральским клубом одностороннее соглашение сроком на два сезона.
Последние пять лет Арзамасцев выступал за «Салават Юлаев», с которым дважды становился бронзовым призером КХЛ. Всего в лиге 27-летний защитник провел 585 матчей и набрал 127 (47+80) очков.
⚡Состав “Автомобилиста” пополнил Захар Арзамасцев— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) May 2, 2020
Наш клуб подписал односторонний контракт с защитником на два года. https://t.co/0LBEVlHvFM pic.twitter.com/3OuMkXDqB1