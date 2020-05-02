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    Экс-защитник «Салавата Юлаева» подписал контракт с «Автомобилистом»

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    «Автомобилист» заключил контракт с защитником Захаром Арзамасцевым, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

    Захар Арзамасцев
    Захар Арзамасцев

    27-летний хоккеист подписал с уральским клубом одностороннее соглашение сроком на два сезона.

    Последние пять лет Арзамасцев выступал за «Салават Юлаев», с которым дважды становился бронзовым призером КХЛ. Всего в лиге 27-летний защитник провел 585 матчей и набрал 127 (47+80) очков.

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