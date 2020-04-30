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    Брызгалов — самый неординарный российский игрок в НХЛ

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Русскоязычная версия сайта НХЛ опубликовала список самых неординарных россиян, выступавших за океаном.

    Илья Брызгалов
    Илья Брызгалов

    Возглавил его экс-голкипер «Анахайма», «Аризоны», «Филадельфии», «Эдмонтона» и «Миннесоты» Илья Брызгалов.

    «Даже североамериканские журналисты признают — таких уникальных персонажей, как Брызгалов, в истории НХЛ можно пересчитать по пальцам. В то время как большинство остальных хоккеистов выдают в микрофоны так называемые мамбо-джамбо — скучные и заученные реплики, российский вратарь мог огорошить таким спичем, что жизнь болельщика, который его услышал, уже никогда не была прежней», — так описан хоккеист на русской версии сайта лиги.

    Вторым в списке оказался нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, третьим — экс-игрок «Детройта» Павел Дацюк. 0

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