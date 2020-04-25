Вице-президент «Магнитки»: Мы пришли к пониманию с Мозякиным по общим цифрам по зарплате

Вице-президент «Магнитки»рассказал о ходе переговоров о новом контракте с нападающим

Срок действующего соглашения 39-летнего хоккеиста истекает 30 апреля.

«Мы пришли к пониманию по общим цифрам по зарплате. Раздавать бонусы просто так, как это делалось раньше, мы не будем.

Игрок должен быть нацелен на какой-то результат. Это нюансы, я думаю, в понедельник-вторник мы их уладим.

Мы понимаем, что человек провел в команде девять лет, принес определенную пользу. Есть потолок зарплат, на который надо ориентироваться, определенные вещи.

С человеком, который внес определенный вклад в команду и успехи, надо расставаться корректно. Мы же расставаться не собираемся, видим, где он может сыграть, как сыграть», — сказал Ласьков ТАСС. 0