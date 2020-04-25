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    Вайсфельд: Даже после неудачного сезона Кагарлицкий остается востребованным игроком

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    Хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о контрактной ситуации форварда Дмитрия Кагарлицкого с петербургским СКА.

    Дмитрий Кагарлицкий
    Дмитрий Кагарлицкий

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что 30-летний Кагарлицкий продолжит карьеру в московском «Динамо», где выступал в позапрошлом сезоне.

    «Вот тут все как раз предельно просто. Все зависит от позиции клуба — как СКА распорядится таким активом. Варианта два.

    Либо обменять его с выгодой для себя, потому что Кагарлицкий даже после неудачного сезона остается на рынке востребованным игроком. Либо постараться его использовать с пользой в своем составе.

    Понятно, что, когда дорогого и известного игрока долго держат на лавке, это режет глаз. И все вокруг возмущаются: "Как же так?".

    Но вспомните первый сезон Константина Окулова в ЦСКА. Он ведь тоже переехал в Москву уже известным игроком и должен был стать одним из лучших в команде. Но вместо этого частенько оставался в запасе.

    Многие тогда тоже задавались вопросом — почему у него не идет игра? Но на второй-то год все изменилось.

    В чемпионском для армейцев сезоне Окулов вышел на ведущие роли, много забивал и в регулярке, и в плей-офф. Сейчас он один из лидеров ЦСКА.

    Не исключаю, что и с Кагарлицким в СКА может быть так же. Тренерам надо определиться, смогут ли они изменить игру Кагарлицкого так, чтобы она отвечала их требованиям.

    Если это исправить нельзя, форварда надо менять или продавать», — сказал Вайсфельд «Матч ТВ».

    В сезоне-2019/20 регулярного чемпионата КХЛ Кагарлицкий набрал 15 (4+11) очков в 36 матчах. 0

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