Вайсфельд: Даже после неудачного сезона Кагарлицкий остается востребованным игроком

Хоккейный функционер и экспертподелился мнением о контрактной ситуации форвардас петербургским

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 30-летний Кагарлицкий продолжит карьеру в московском «Динамо», где выступал в позапрошлом сезоне.

«Вот тут все как раз предельно просто. Все зависит от позиции клуба — как СКА распорядится таким активом. Варианта два.

Либо обменять его с выгодой для себя, потому что Кагарлицкий даже после неудачного сезона остается на рынке востребованным игроком. Либо постараться его использовать с пользой в своем составе.

Понятно, что, когда дорогого и известного игрока долго держат на лавке, это режет глаз. И все вокруг возмущаются: "Как же так?".

Но вспомните первый сезон Константина Окулова в ЦСКА. Он ведь тоже переехал в Москву уже известным игроком и должен был стать одним из лучших в команде. Но вместо этого частенько оставался в запасе.

Многие тогда тоже задавались вопросом — почему у него не идет игра? Но на второй-то год все изменилось.

В чемпионском для армейцев сезоне Окулов вышел на ведущие роли, много забивал и в регулярке, и в плей-офф. Сейчас он один из лидеров ЦСКА.

Не исключаю, что и с Кагарлицким в СКА может быть так же. Тренерам надо определиться, смогут ли они изменить игру Кагарлицкого так, чтобы она отвечала их требованиям.

Если это исправить нельзя, форварда надо менять или продавать», — сказал Вайсфельд «Матч ТВ».

В сезоне-2019/20 регулярного чемпионата КХЛ Кагарлицкий набрал 15 (4+11) очков в 36 матчах. 0