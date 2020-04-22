«Динамо» продлило контракт с защитником

Защитник московскогопродлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «бело-голубых».

Новое соглашение 19-летнего хоккеиста рассчитано на два года и носит двусторонний характер.

Долгое время 19-летний защитник выступал в Швеции и в ноябре прошлого года принял решение вернуться в Россию. Подписав с московским клубом контракт до конца сезона.

За основной состав «Динамо» Аланов провел 11 игр, не набрав очков.

🥳 Новый день — новое подписание.

Егор Аланов на два года остается в «Динамо»

Подробнее: https://t.co/3WtG1TRDlF#МыДинамо pic.twitter.com/tTpfFmzhlK — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) April 22, 2020

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