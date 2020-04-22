«Динамо» продлило контракт с защитником
globallookpress.com
Новое соглашение 19-летнего хоккеиста рассчитано на два года и носит двусторонний характер.
Долгое время 19-летний защитник выступал в Швеции и в ноябре прошлого года принял решение вернуться в Россию. Подписав с московским клубом контракт до конца сезона.
За основной состав «Динамо» Аланов провел 11 игр, не набрав очков.
🥳 Новый день — новое подписание.— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) April 22, 2020
Егор Аланов на два года остается в «Динамо»
Подробнее: https://t.co/3WtG1TRDlF#МыДинамо pic.twitter.com/tTpfFmzhlK