Овечкин: Буду продолжать играть до тех пор, пока во мне есть страсть к игре

Российский нападающийответил на вопрос о завершении игровой карьеры.

«У меня есть еще год контракта после этого сезона. Посмотрим. Я здоров и все еще обожаю хоккей. Буду продолжать играть до тех пор, пока во мне есть страсть к игре. Но я не хочу быть игроком в команде, который просто катается для виду и занимает чье-то место», — цитирует Овечкина Hockey At Home.

В текущем сезоне Александр принял участие в 68 матчах за «Кэпиталз», набрав 67 (48+19) очков при показателе полезности «-12».

Всего за карьеру он провёл 1152 встречи, в которых забросил 706 шайб и отдал 572 результативные передачи (1278 очков), заработав коэффициент полезности «+82». 0