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    Яшкин объяснил решение остаться в России

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    Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин, продливший контракт с московским клубом, объяснил решение остаться в России.

    Дмитрий Яшкин
    Дмитрий Яшкин

    «Переговоры шли хорошо. После завершения сезона мы быстро достигли соглашения, и я рад, что костяк команды сохранится. Это важный фактор, учитывая, что в новом сезоне будет жесткий потолок зарплат.

    Ситуация в мире такая, какая она есть. Отправляясь за океан, можно остаться без игровой практики надолго. Никто не знает, когда возобновится хоккей в Америке, поэтому я решил остаться в России.

    Сезон был трудный. Две-три недели я отдыхал. Теперь начинаю тренировки в домашнем режиме. Заказал велотренажер и другие необходимые приспособления. Трудно сидеть дома. Могу сказать, что никогда не выносил мусор с таким удовольствием. Дай Бог, чтобы это скорее закончилось и все вернулись к нормальной жизни», — приводит слова Яшкина официальный сайт «Динамо». 0

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