КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрнесто Вальверде8 безработных тренеров, которые получат шанс в межсезонье
  • 21:49
    • Клопп намерен лично встретиться с Вернером
  • 18:34
    • Завершение сезона Бундеслиги находится под вопросом
  • 18:09
    • Санкт-Петербург готов принять больше матчей чемпионата Европы
  • 17:09
    • Наставник «Баварии» одобрил трансфер Сане
  • 16:28
    • Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
    Все новости спорта

    Ковальчук: Пока не знаю, вернусь ли в Россию, я в хорошей форме

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился мнением о возможном возвращении в Россию.

    Илья Ковальчук
    Илья Ковальчук

    «Хочу ли доиграть карьеру в России? Посмотрим, вернусь ли в Россию, пока не знаю.

    Если перестану волноваться перед играми, это будет звоночком. А пока я в хорошей форме.

    Надеюсь, продолжение сезона в НХЛ будет. Мы в подвешенном состоянии. До 30 апреля на самоизоляции.

    Сегодня вроде Трамп встречается со всеми представителями спортивных лиг. Думаю, со зрителями точно не разрешат играть. А какой хоккей без зрителей?

    Это бизнес, посмотрим, что решится. Дворцы стоят, люди теряют деньги», — сказал Ковальчук в эфире передачи Николая Хабибулина на YouTube. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Энергетик-БГУ» — «Городея»
  • 1.71
  • Сегодня в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минимум голов в Минске?
  • «Энергетик-БГУ» — «Городея». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Ювентус Манагуа» поднимется в шестерку?
  • «Ювентус Манагуа» — «Окоталь». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Упрочит ли «Манагуа» свое лидерство?
  • «Манагуа» — «Халапа». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Томас Мюллер Футбол Почему Мюллер — самый недооцененный игрок в ЕвропеФорвард «Баварии» заслуживает большего признания Вчера в 06:160
  • 01:37
    • Ковальчук: Пока не знаю, вернусь ли в Россию, я в хорошей форме
  • 01:17
    • Дзюба: После потери Денисова накануне Евро-2016 мы остались «голые»
  • 00:56
    • Семак: Слуцкий рискнул на Евро-2016, но это не привело к дивидендам
    Антуан Гризманн Игры От Сульшера до Гризманна: как Football Manager не дает заскучать виртуальным фанатамКак звезды спорта и тысячи фанатов по всему миру с головой погружаются в мир виртуального футбола Вчера в 03:040
  • Экспресс дня

  • Оступятся ли «энергетики» снова?
  • 2.40
    •
  • 00:46
    • «Атлетико» заинтересован в Лаказетте
  • 00:40
    • Акинфеев: На Евро-2016 провалились мы все, и скрываться от этого нельзя
  • 00:19
    • СМИ: Жиру договорился о контракте с «Интером»
    Бразилия — Франция. ЧМ-1986 Футбол «Не кто иной, как гений». В 1986-м Платини помог Франции обыграть бразильцевНа чемпионате мира 1986 французы встретились с командой Бразилии 14/04/2020 в 17:200
  • 23:56
    • СМИ: «Барса» отказалась от трансфера Лаутаро Мартинеса
  • 23:47
    • Сезон в шотландском Чемпионшипе завершен из-за коронавируса
  • 22:52
    • Жонатас тренируется несколько дней после излечения от коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.65
  • Прогноз на матч Ферретти — Депортиво Лас-Сабанас
  • Футбол
  • Сегодня в 01:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ювентус Манагуа — Окоталь
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Манагуа — Халапа
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Мадрис — Чинандега
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • Послезавтра в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие