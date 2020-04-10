Кормье, Юлин и Рукавишников продлили контракты с «Ак Барсом»

Казанскийофициально объявил о заключении новых контрактов с рядом игроков.

Заащитники Роман Рукавишников и Дмитрий Юдин продлили контракт с клубом — соглашения рассчитано на 2 года и будет действовать до конца сезона-2021/22.

В «Ак Барс» Юдин перешёл в 2018 году. В прошлом сезоне игрок обороны провёл за клуб 53 матча, в которых набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности +2.

Рукавишников перешёл в казанский клуб по ходу прошлого сезона, провёл за клуб 40 матчей, в которых набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности +9.

Нападающий Патрис Корьме также заключил новое соглашение до конца сезона 20/21.

В «Ак Барс» Кормье перешёл перед началом прошлого сезона: канадец сыграл за клуб 60 матчей, набрал 24 (11+13) очков при показателе полезности +16 и 66.8% выигранных вбрасываний.

Роман Рукавишников подписал новый контракт с «Ак Барсом» − соглашение рассчитано на 2 года ✅ pic.twitter.com/mUFzvTQYSy — ХК Ак Барс (@hcakbars) April 10, 2020

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