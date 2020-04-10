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    Кормье, Юлин и Рукавишников продлили контракты с «Ак Барсом»

    Хоккей Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» официально объявил о заключении новых контрактов с рядом игроков.

    Патрис Корьме
    Патрис Корьме

    Заащитники Роман Рукавишников и Дмитрий Юдин продлили контракт с клубом — соглашения рассчитано на 2 года и будет действовать до конца сезона-2021/22.

    В «Ак Барс» Юдин перешёл в 2018 году. В прошлом сезоне игрок обороны провёл за клуб 53 матча, в которых набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности +2.

    Рукавишников перешёл в казанский клуб по ходу прошлого сезона, провёл за клуб 40 матчей, в которых набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности +9.

    Нападающий Патрис Корьме также заключил новое соглашение до конца сезона 20/21.

    В «Ак Барс» Кормье перешёл перед началом прошлого сезона: канадец сыграл за клуб 60 матчей, набрал 24 (11+13) очков при показателе полезности +16 и 66.8% выигранных вбрасываний.

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