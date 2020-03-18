«Магнитка» рискует не заявиться на следующий сезон

«Металлург» рискует не заявиться на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги.

Об этом заявил первый вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков.

«Мы не можем заявиться на следующий сезон, так как семь игроков забрали 80 процентов потолка зарплаты следующего сезона.

Хоккеистам, кто имеет большие контракты, сделаны новые предложения. С реальными цифрами. Основная задача — со временем найти сменщика Кошечкину. Я предложил Загидулину вернуться в команду на следующий сезон. Готовы дать ему 50 процентов игрового времени.

Уже просмотрено около 120 игроков. Подписан контракт с очень хорошим иностранным игроком. С кем? Пока не буду говорить», — цитирует Ласькова Telegram-канал «Вечерний Магнитогорск». 0