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    Воробьев останется главным тренером «Металлурга»

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    Директор «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что Илья Воробьев продолжит работу на посту главного тренера магнитогорской команды.

    Илья Воробьев
    Илья Воробьев

    «Конечно, прошедший сезон никак нельзя занести "Металлургу" в актив — команда лишь периодически радовала уверенной игрой, к которой наши болельщики привыкли, и тут никаких оправданий быть не может — я понимаю всех, кто болел за "Магнитку", и разделяю их чувства. В плей-офф, после второго матча в Нур-Султане, уже дома, были какие-то шансы на результат, но индивидуальные и командные ошибки решили исходы.

    Но давайте смотреть правде в глаза: вылет в первом раунде плей-офф один сезон — результат ошибок конкретного года, вылет в первом раунде два сезона подряд — следствие ошибочных решений, которые накапливались года три. После финала 2017 года результат пошел на спад, причем резко, это было видно даже по ходу следующего регулярного чемпионата, и нужно было начинать системно решать вопросы, а не пользоваться подходом точечных кадровых решений. Да, есть целый комплекс проблем, которые необходимо решать, их накопилось много, и дело не только в составе игроков команды мастеров, а в структуре клуба в целом, в его внутреннем устройстве и функционировании, упущены моменты развития и соответствия современным методам работы.

    Мы уже по ходу сезона начали предпринимать какие-то шаги, например, уже немало сделали для того, чтобы хоть как-то заработала вертикаль нашего клуба в отношении воспитания игроков ДЮСШ — МХЛ — ВХЛ — КХЛ. Она не даст мгновенный результат прямо этим летом, но у нас есть талантливые игроки, которых мы не имеем права терять, и именно эти парни будут определять будущее "Металлурга" в перспективе.

    Мы провели двухчасовую встречу с нашим президентом — Виктором Филипповичем Рашниковым, многое обсудили, он в курсе всех дел и имеет четкое понимание происходящего. Впереди нам предстоит большая кадровая работа, но уже сегодня можно говорить о том, что Илья Петрович Воробьев продолжит работу на посту главного тренера "Металлурга" — к нему, как к специалисту, есть доверие, у него богатый опыт работы, и у него есть четкий план, как вывести главную команду из затяжного кризиса», — приводит слова Ласькова официальный сайт клуба.

    Напомним, что Воробьев возглавил «Металлург» 6 сентября 2019 года после увольнения Йозефа Яндача.

    Под его руководством команда заняла 7-е место в Восточной конференции, однако уступила в первом раунде Кубке Гагарина «Барысу» со счетом 1:4 в серии. 0

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