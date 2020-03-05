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    Цулыгин: Ребята нашли в себе силы ответить болельщикам хорошей игрой

    Хоккей Салават Юлаев Авангард КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда» (6:3).

    Николай Цулыгин
    Николай Цулыгин

    Счет в серии стал 2-1 в пользу уфимцев.

    «В первом периоде мы наделали много ошибок. Соперник здорово прессинговал и создавал опасные моменты, которые как раз реализовал.

    Хорошо, что во втором периоде мы перестроили игру, нашли в себе силы, проявили характер, начали бороться в каждом моменте и перевернули игру.

    В третьем периоде здорово сыграли. Забили сначала третий гол, а затем на этих эмоциях продолжили атаковать и добились победы.

    В нужный момент нам помогли трибуны — поддерживали команду. Ребята нашли в себе силы ответить болельщикам хорошей игрой.

    Как закрыть Шумакова? Это то же самое, как и играть против нашей тройки легионеров.

    У соперника есть очень опытные, мастеровитые ребята, против которых мы пытаемся играть хорошо, но они все равно находят свой шанс, который реализуют.

    Он играет не один, там играет вся тройка, которая выводит Шумакова на решающий бросок», — цитирует Цулыгина официальный сайт КХЛ. 0

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