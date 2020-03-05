«Салават Юлаев» повел в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»

Уфимскийодержал домашнюю победу над омским(6:3) в третьем матче серии 1/4 финала Восточной конференции.

В составе победителей дубль оформил Теэму Хартикайнен, еще по разу отличились Александр Бурмистров, Пётр Хохряков, Сакари Маннинен, Владимир Жарков.

За омичей шайбы забросили Сергей Шумаков, Алексей Емелин и Брэндон Макмиллан.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Салавата». Следующий матч пройдет в Уфе 7 марта и начнется в 14:30 мск.