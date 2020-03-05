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    «Салават Юлаев» повел в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»

    Хоккей КХЛ Авангард Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над омским «Авангардом» (6:3) в третьем матче серии 1/4 финала Восточной конференции.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Теэму Хартикайнен, еще по разу отличились Александр Бурмистров, Пётр Хохряков, Сакари Маннинен, Владимир Жарков.

    За омичей шайбы забросили Сергей Шумаков, Алексей Емелин и Брэндон Макмиллан.

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Салавата». Следующий матч пройдет в Уфе 7 марта и начнется в 14:30 мск.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 6:3 (0:2, 2:0, 4:1)
    Голы: Шумаков — 2 (Кошелев, Семенов), 1:23 — 0:1. Емелин — 1 (Широков), 16:20 — 0:2. Бурмистров — 1 (Пашнин, Кугрышев), 24:43 — 1:2. Хохряков — 1 (Жарков), 28:43 — 2:2. Маннинен — 2 (Умарк, Ларсен), 40:50 — 3:2. Хартикайнен — 2 (Умарк, Панин), 46:20 — 4:2. Хартикайнен — 3 (Умарк), 48:10 — 5:2. Макмиллан — 1 (бол., Бек, Широков), 54:05 — 5:3. Жарков — 1 (п.в., Кадейкин), 58:12 — 6:3Вратари: Метсола — Бобков (Гарипов, 48:10, 56:52 — 58:12, 59:04)Броски: 36 (10+12+14) — 35 (11+8+16)Штраф: 4 — 2
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