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    Заварухин: «Сибирь» здорово сыграла в обороне, здорово сыграла в меньшинстве

    Хоккей КХЛ Сибирь Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итог первого матча плей-офф КХЛ с «Автомобилистом».

    Николай Заварухин
    Николай Заварухин

    «Сибирь» одержала победу со счётом 2:0.

    «Очень мощная атака у "Автомобилиста" — доминировали, много времени проводили в нашей зоне.

    Ребята здорово сыграли в обороне, здорово сыграли в меньшинстве, хотя непозволительно с такой командой много удаляться.

    Здорово блокировали броски, очень тяжёлая победа, вратарь помог. Идём дальше, пока маленький шаг, может, уверенности добавит нам.

    Почему не получилось забить "пять на три"? Наверное, не было быстрого паса между игроками, шайба ходила медленно. Не было угрозы, "Автомобилист" здорово сыграл втроем.

    Видно, что они разбирали нас. Надо было немного по-другому сыграть — опустить шайбу вниз, разыгрывать под воротами, а не наверху.

    За такие возможности не прощают, нам в этом компоненте повезло. Надо работать над большинством», — сказал Заварухин «Чемпионату». 0

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