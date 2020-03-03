«Салават» сравнял счет в серии с «Авангардом»

Счет в серии 1:1
«Салават Юлаев»
Бросок Сакари Маннинена перевел игру в овертайм. Победу уфимцам принес Дмитрий Кугрышев.
Следующий матч состоится 5 марта. Гости будут принимать у себя.
КХЛ. 1/4 финала конференций. Второй матч
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Панин — 1 (Умарк, Хартикайнен), 30:42 — 0:1. Кошелев — 1 (Фрэнсон, Семенов), 31:08 — 1:1. Дедунов — 1 (Фрэнсон), 51:12 — 2:1. Маннинен — 1 (Умарк, Крикунов), 59:54 — 2:2. Кугрышев — 1 (Пашнин), 67:20 — 2:3Вратари: Бобков — Метсола (58:04 — 59:54)Штраф: 4 — 2Броски: 25 (6+10+8+1) — 39 (15+9+7+8)