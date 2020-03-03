«Салават» сравнял счет в серии с «Авангардом»

В матче 1/8 финала Кубка Гагаринаотыгрался в серии, выиграв на выезде у2:3 ОТ.

Бросок Сакари Маннинена перевел игру в овертайм. Победу уфимцам принес Дмитрий Кугрышев.

Следующий матч состоится 5 марта. Гости будут принимать у себя.