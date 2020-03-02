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    СДК КХЛ не стал наказывать Бурмистрова

    Хоккей КХЛ Авангард Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел обращение омского «Авангарда» по итогам матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:2).

    Александр Бурмистров
    Александр Бурмистров

    Омичи просили наказать форварда уфимцев Александра Бурмистрова, который в одном из эпизодов выгреб шайбу из ворот и бросил ее на площадку, попав в ногу главного судьи Константина Оленина.

    «По обращению "Авангарда" СДК рассмотрел эпизод с участием Александра Бурмистрова в первом матче серии и принял решение не накладывать на форварда "Салавата" наказания», — указано в сообщении пресс-службы лиги в Twitter.

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