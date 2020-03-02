СДК КХЛ не стал наказывать Бурмистрова

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел обращение омского «Авангарда» по итогам матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:2).

Омичи просили наказать форварда уфимцев Александра Бурмистрова, который в одном из эпизодов выгреб шайбу из ворот и бросил ее на площадку, попав в ногу главного судьи Константина Оленина.

«По обращению "Авангарда" СДК рассмотрел эпизод с участием Александра Бурмистрова в первом матче серии и принял решение не накладывать на форварда "Салавата" наказания», — указано в сообщении пресс-службы лиги в Twitter.

В течение сезона произошло несколько инцидентов, по результатам которых игроки получали дисквалификации разной длительности за контакт с арбитрами. 0