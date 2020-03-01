«Авангард» забросил 5 шайб «Салавату Юлаеву»

Омский «Авангард» одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:2) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина.

В составе победителей дублем отметился Кирилл Семенов, еще по разу отличились Сергей Шумаков, Андрей Стась и Валентин Пьянов.

За «Салават» шайбы забросили Линус Умарк и Теему Хартикайнен.

Вторая игра состоится в Балашихе 3 марта, третья и четвертая — в Уфе 5 и 7 марта.