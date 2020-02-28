«Динамо» может взять на себя часть финансирования «Сочи»

Московскоеможет взять на себя часть финансированияв межсезонье, сообщает «Р-Спорт».

«С большой вероятностью "Сочи" в скором времени перейдет "под крыло" московского "Динамо".

Ту часть финансирования, которую осуществлял СКА, вместо них возьмет на себя "Динамо".

Логично, что это может повлечь за собой и изменения в руководстве "Сочи". Информация на этот счет уже доведена до сочинского клуба», — сказал источник, близкий к ситуации.

В пресс-службе «Динамо» отказались комментировать эту информацию, в пресс-службе «Сочи» ответили, что руководство на данный момент недоступно для комментариев.

Напомним, что южане в нынешнем сезоне не сумели пробиться в плей-офф. 0