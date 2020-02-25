«Автомобилист» одержал волевую победу над «Авангардом»

«Автомобилист»
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В составе победителей дубль оформил Алексей Василевский, еще по разу отличились Дэн Секстон, Питер Холланд.
За «ястребов» шайбы забросили Тейлор Бек и Сергей Шумаков
Этот результат означает, что «Барыс» стал победителем дивизиона Черышева. Кроме того, «Автомобилист» обеспечил себе место в первой четверке Восточной конференции.
Для «Авангарда» этот матч стал четвертым проигранным подряд и последним в регулярном чемпионате.
«Автомобилист» 27 февраля сыграет в гостях против «Ак Барса».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Бек — 14 (Фрэнсон, Бобков), 0:58 — 1:0. Василевский — 10 (Доус), 1:55 — 1:1. Секстон — 15, 27:56 — 1:2. Шумаков — 17 (Фрэнсон, Семенов), 28:36 — 2:2. Холланд — 17 (бол., Доус, Секстон), 35:55 — 2:3. Василевский — 11 (п.в.), 59:51 — 2:4Вратари: Бобков (58:28) — ГалкинБроски: 37 (13+10+14) — 31 (13+10+8)Штраф: 20 — 33