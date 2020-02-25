«Автомобилист» одержал волевую победу над «Авангардом»

Омскийпотерпел домашнее поражение от екатеринбургского(2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Алексей Василевский, еще по разу отличились Дэн Секстон, Питер Холланд.

За «ястребов» шайбы забросили Тейлор Бек и Сергей Шумаков

Этот результат означает, что «Барыс» стал победителем дивизиона Черышева. Кроме того, «Автомобилист» обеспечил себе место в первой четверке Восточной конференции.

Для «Авангарда» этот матч стал четвертым проигранным подряд и последним в регулярном чемпионате.

«Автомобилист» 27 февраля сыграет в гостях против «Ак Барса».