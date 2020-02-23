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    «Ак Барс» дома обыграл минское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    В домашнем матче КХЛ «Ак Барс» выиграл у минского «Динамо» со счетом 5:4. Команда выиграла 4 из 5 последних матчей в турнире.

    Хозяева продолжают лидировать на Востоке
    Хозяева продолжают лидировать на Востоке

    Авторами результативных бросков у «Ак Барса» стали Андрей Педан, Михаил Глухов, Кирилл Петров, Виктор Тихонов и Данис Зарипов.

    Голы Андрея Костицына, Андрея Павловича и Шейна Принца почти спасли «Динамо» от поражения.

    «Динамо» на последнем месте в группе Запада с 37 очками. «Ак Барс» имеет 91 очко и лидирует на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) — 5:4 (0:0, 1:2, 4:2)
    Голы: Принс — 11, 22:58 — 0:1. Педан — 5 (Викстранд, Азеведо), 34:14 — 1:1. А. Костицын — 14 (Стефанович), 37:20 — 1:2. Павлович — 5 (бол., А. Костицын, Ковыршин), 42:27 — 1:3. Глухов — 8 (Лямкин), 47:07 — 2:3. Петров — 13 (Азеведо), 51:15 — 3:3. Тихонов — 6 (Ар. Галимов), 53:04 — 4:3. Принс — 12 (мен., Спунер), 56:53 — 4:4. Зарипов — 13 (бол., Галиев, Яруллин), 57:28 — 5:4Вратари: Рейдеборн — Тэйлор (59:51)Штраф: 11 — 17Броски: 39 (14+14+11) — 19 (2+8+9)
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