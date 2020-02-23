«Ак Барс» дома обыграл минское «Динамо»

В домашнем матче КХЛвыиграл у минскогосо счетом 5:4. Команда выиграла 4 из 5 последних матчей в турнире.

Авторами результативных бросков у «Ак Барса» стали Андрей Педан, Михаил Глухов, Кирилл Петров, Виктор Тихонов и Данис Зарипов.

Голы Андрея Костицына, Андрея Павловича и Шейна Принца почти спасли «Динамо» от поражения.

«Динамо» на последнем месте в группе Запада с 37 очками. «Ак Барс» имеет 91 очко и лидирует на Востоке.