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    «Салават Юлаев» в овертайме уступил СКА

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев СКА Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимал СКА.

    «Салават Юлаев» — СКА
    «Салават Юлаев» — СКА

    Результативный поединок завершился победой гостей в овертайме.

    В составе уифмцев хет-трик сделал нападающий Никита Сошников. У СКА — три шайбы, включая победную — в активе Василия Токранова.

    «Салават Юлаев» (64 очка) идет шестым в таблице Восточной конференции. СКА (85 очков) занимает второе место на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Бенгтссон — 2 (бол., Кемппайнен, Якупов), 1:11 — 0:1. Сошников — 25 (бол., Арзамасцев, Маннинен), 7:04 — 1:1. Сошников — 26 (бол., Умарк, Арзамасцев), 11:33 — 2:1. Токранов — 4 (бол., Бенгтссон), 33:53 — 2:2. Сошников — 27 (Хартикайнен), 37:39 — 3:2. Токранов — 5 (бол., Лехтеря, Бенгтссон), 39:56 — 3:3. Плотников — 8 (Кетов, Кемппайнен), 41:32 — 3:4. Картаев — 6 (Гиматов), 53:50 — 4:4. Токранов — 6 (бол., Плотников, Кузьменко), 60:48 — 4:5Вратари: Метсола — СамоновШтраф: 28 — 18Броски: 25 (13+7+5+0) — 36 (14+12+9+1)
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