«Автомобилист» прервал серию поражений в игре с минским «Динамо»

Екатеринбургскийодержал победу над минским(6:4) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Джефф Плэтт, еще по шайбе забросили Алексей Василевский, Брукс Мэйсек, Артем Гареев и Дэн Секстон.

За хозяев шайбы забросили Франсис Паре, Михаил Стефанович и Принс Шейн, также дважды поражавший ворота соперников.

«Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 72 очка. «Динамо» с 37 очками располагается на 11-й строчке.