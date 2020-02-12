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    ESPN признал гол Овечкина лучшим в истории НХЛ

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    Телеканал ESPN определил десять лучших голов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    Известные журналисты лучшим назвали гол Александра Овечкина, заброшенный им в ворота «Аризоны» в 2006 году.

    Также в топ-10 попали голы россиян Владимира Тарасенко, Андрея Свечникова, Павла Буре и Павла Дацюка.

    Гол Овечкина в ворота «Аризоны»

    Топ-10 голов:

    1 место — Александр Овечкин;
    2 место — Андрей Свечников/Филип Форсберг;
    3 место — Марио Лемье;
    4 место — Яромир Ягр;
    5 место — Дени Савар;
    6 место — Павел Буре;
    7 место — Сидни Кросби;
    8 место — Марек Малик;
    9 место — Павел Дацюк;
    10 место — Владимир Тарасенко/Петер Форсберг. 0

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