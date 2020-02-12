ESPN признал гол Овечкина лучшим в истории НХЛ

Александр Овечкин
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Известные журналисты лучшим назвали гол Александра Овечкина, заброшенный им в ворота «Аризоны» в 2006 году.
Также в топ-10 попали голы россиян Владимира Тарасенко, Андрея Свечникова, Павла Буре и Павла Дацюка.
Гол Овечкина в ворота «Аризоны»
Топ-10 голов:
1 место — Александр Овечкин;
2 место — Андрей Свечников/Филип Форсберг;
3 место — Марио Лемье;
4 место — Яромир Ягр;
5 место — Дени Савар;
6 место — Павел Буре;
7 место — Сидни Кросби;
8 место — Марек Малик;
9 место — Павел Дацюк;
10 место — Владимир Тарасенко/Петер Форсберг. 0