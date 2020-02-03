«Металлург» одержал победу над «Авангардом»

Григорий Дронов
«Металлург»
Гости первыми открыли счет. Это сделал Егор Мартынов. В составе хозяев отличились Виктор Антипин и Николай Кулемин.
Таким образом, «Магнитка» прервала свою неудачную серию из трех матчей. Для «Авангарда» это третье поражение в КХЛ подряд.
Омичи остаются вторыми с 78 очками. «Магнитка» седьмая. У команды 58 баллов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Мартынов — 4 (Зернов), 34:24 — 0:1. Вик. Антипин — 5 (Бирюков), 42:37 — 1:1. Кулемин — 12, 64:40 — 2:1Вратари: Кошечкин (Демченко, 32:11, Кошечкин, 33:18) — БобковШтраф: 8 — 4Броски: 31 (5+14+9+3) — 32 (11+11+8+2)