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    «Металлург» одержал победу над «Авангардом»

    Хоккей КХЛ Авангард Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    «Металлург» в Магнитогорске обыграл «Авангард» со счетом 2:1. Победная шайба была забита в овертайме.

    Григорий Дронов
    Григорий Дронов

    Гости первыми открыли счет. Это сделал Егор Мартынов. В составе хозяев отличились Виктор Антипин и Николай Кулемин.

    Таким образом, «Магнитка» прервала свою неудачную серию из трех матчей. Для «Авангарда» это третье поражение в КХЛ подряд.

    Омичи остаются вторыми с 78 очками. «Магнитка» седьмая. У команды 58 баллов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Мартынов — 4 (Зернов), 34:24 — 0:1. Вик. Антипин — 5 (Бирюков), 42:37 — 1:1. Кулемин — 12, 64:40 — 2:1Вратари: Кошечкин (Демченко, 32:11, Кошечкин, 33:18) — БобковШтраф: 8 — 4Броски: 31 (5+14+9+3) — 32 (11+11+8+2)
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