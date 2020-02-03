«Металлург» одержал победу над «Авангардом»

в Магнитогорске обыгралсо счетом 2:1. Победная шайба была забита в овертайме.

Гости первыми открыли счет. Это сделал Егор Мартынов. В составе хозяев отличились Виктор Антипин и Николай Кулемин.

Таким образом, «Магнитка» прервала свою неудачную серию из трех матчей. Для «Авангарда» это третье поражение в КХЛ подряд.

Омичи остаются вторыми с 78 очками. «Магнитка» седьмая. У команды 58 баллов.