Мартемьянов: Вратарь «Сибири» сыграл блестяще и не дал нам шансов

Главный тренер «Автомобилиста»поделился эмоциями после поражения от(2:3 ШБ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В первом периоде мы не проснулись, соперник доминировал. В перерыве поговорили и в оставшихся двух периодах я считаю, что команда хорошо играла.

хотя моменты были. Благодарен команде, что преодолели суету после первого периода.

Не важно, кто играет в воротах, Коварж или Галкин, защитники обучены. Это их работа — ловить шайбы на себя.

Нападающие молодцы, после встрясочки несколько хороших блокшотов сделали. Если посмотрите статистику, то в победных матчах у нас до 20 бросков блокированных.

Не беспокоит ли то, что "Автомобилист" проиграл потенциальному сопернику по плей-офф третью игру в сезоне?

Вы бежите вперед паровоза, еще месяц играть. Еще неизвестно, кто где будет. Нас не тревожит никакая статистика абсолютно», — цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.

«Сибирь» набрала 65 очков и расположилась на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Автомобилист», у которого 70 очков, занимает четвертое место на «Востоке». 0