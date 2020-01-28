Два игрока «Спартака» включены в состав олимпийской сборной России

Стал известен состав олимпийской сборной России, который отправится на международный турнир в Словакии, сообщает официальный сайт ФХР.

Матчи турнира, в котором также выступят сборные Словакии и Белоруссии, пройдут с 6 по 8 февраля в Попраде.

Всего в состав олимпийской команды России, вызваны 24 хоккеиста, двое из них представляют «Спартак».

Состав олимпийской сборной России:

Вратари: Алексей Мельничук (СКА), Илья Коновалов («Локомотив»), Иван Федотов («Трактор»).

Защитники: Николай Демидов («Сибирь»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Даниил Мироманов (СКА), Вадим Кудако, Макар Хабаров (оба — «Северсталь»), Аким Тришин («Спартак»), Александр Яковенко («Юкурит», Финляндия).

Нападающие: Артем Манукян («Авангард»), Артём Швец-Роговой (СКА), Павел Порядин («Нефтехимик»), Илья Талалуев («Спартак»), Данила Моисеев («Витязь»), Егор Морозов («Северсталь»), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба — ЦСКА), Павел Дорофеев («Металлург» Магнитогорск), Кирилл Слепец («Динамо» Рига), Илья Круглов («Динамо» Москва), Николай Коваленко («Локомотив»), Родион Амиров («Салават Юлаев»). 0