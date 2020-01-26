«Авангард» устроил разгром «Металлурга» из Магнитогорска

В очередном поединке регулярного чемпионата КХЛна своем льду с большим отрывом переиграл. Счет в матче составил 6:1 в пользу хозяев.

Это была седьмая победа «Авангарда» в турнире. Омская команда смогла получить путевку в плей-офф.

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции с 74 очками на счету. «Металлург» восьмой. У «Магнитки» 55 набранных пунктов.