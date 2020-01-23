Дубль Шалунова помог ЦСКА обыграть «Локомотив»

В составе московского клуба шайбы забросили Максим Шалунов (40-я и 59-я минуты) и Антон Слепышев (58).
ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 78 очков в 51 матче. «Локомотив» идет на восьмой строчке (56).
В следующем матче москвичи сыграют дома с «Сибирью», а ярославцы отправятся в гости к «Витязю»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Шалунов — 11 (Романов, Окулов), 39:38 — 0:1. Слепышев — 12 (бол., Капризов), 57:03 — 0:2. Шалунов — 12 (п.в., Дальбек, Мамин), 58:35 — 0:3Вратари: Лазушин (57:26 — 57:28, 57:54 — 58:35) — СорокинБроски: 31 (12+8+11) — 23 (7+9+7)Штраф: 4 — 6