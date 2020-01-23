Дубль Шалунова помог ЦСКА обыграть «Локомотив»

Московскийодержал гостевую победу над ярославским(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе московского клуба шайбы забросили Максим Шалунов (40-я и 59-я минуты) и Антон Слепышев (58).

ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 78 очков в 51 матче. «Локомотив» идет на восьмой строчке (56).

В следующем матче москвичи сыграют дома с «Сибирью», а ярославцы отправятся в гости к «Витязю»