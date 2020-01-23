«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»

В составе победителей отличились Станислав Галиев (28-я минута) и Альберт Яруллин (30). Победный бросок записал на свой счет Джастин Азеведо.
За гостей шайбы забросили Теему Хартикайнен (21) и Павел Коледов (38).
«Ак Барс» вернул себе лидерство в Восточной конференции, набрав 72 очка. «Салават» идет на седьмой строчке (55).
Следующим соперником казанцев станет «Автомобилист», а уфимцы встретятся с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Хартикайнен — 17 (бол., Ларсен, Умарк), 20:51 — 0:1. Галиев — 12 (бол., Зарипов, Яруллин), 27:19 — 1:1. Яруллин — 4 (Петров, Фрэттин), 29:23 — 2:1. Коледов — 2 (Кручинин, Маннинен), 37:25 — 2:2Победный буллит: АзеведоВратари: Билялов — МетсолаБроски: 41 (17+9+13+2) — 29 (9+13+6+1)Штраф: 6 — 4