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    «Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Станислав Галиев (28-я минута) и Альберт Яруллин (30). Победный бросок записал на свой счет Джастин Азеведо.

    За гостей шайбы забросили Теему Хартикайнен (21) и Павел Коледов (38).

    «Ак Барс» вернул себе лидерство в Восточной конференции, набрав 72 очка. «Салават» идет на седьмой строчке (55).

    Следующим соперником казанцев станет «Автомобилист», а уфимцы встретятся с «Барысом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Хартикайнен — 17 (бол., Ларсен, Умарк), 20:51 — 0:1. Галиев — 12 (бол., Зарипов, Яруллин), 27:19 — 1:1. Яруллин — 4 (Петров, Фрэттин), 29:23 — 2:1. Коледов — 2 (Кручинин, Маннинен), 37:25 — 2:2Победный буллит: АзеведоВратари: Билялов — МетсолаБроски: 41 (17+9+13+2) — 29 (9+13+6+1)Штраф: 6 — 4
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