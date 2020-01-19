Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова в полуфинале Матча звёзд КХЛ

Фрагмент матча
КХЛ
В составе победителей по дублю на свой счет записали Стефан Да Коста и Мэт Робинсон, еще по разу отличились Александр Сёмин, Вячеслав Грецкий, Илья Шинкевич и Кирилл Капризов.
У проигравших две шайбы забросил Найджел Доус, еще по голу оформили Данис Зарипов, Деннис Расмуссен, Никита Гончаров и Павел Порядин.
В финале дивизион Тарасова сыграет с дивизионом Боброва.
Матч звезд. 1/2 финала
Дивизион Харламова — Дивизион Тарасова — 6:8 (4:4, 2:4)
Голы: Семин — 1 (Шинкевич, Капризов), 0:42 — 0:1. Да Коста — 1 (Геноуэй), 1:11 — 0:2. Грецкий — 1 (Анисимов), 1:48 — 0:3. Зарипов — 1 (Порядин), 2:25 — 1:3. Робинсон — 1 (Геноуэй), 3:45 — 1:4. Расмуссен — 1 (Гончаров), 4:47 — 2:4. Доус — 1 (Бэйлен), 7:51 — 3:4. Гончаров — 1 (Бэйлен), 8:11 — 4:4. Порядин — 1 (Зарипов, Йокипакка), 10:48 — 5:4. Доус — 2 (Гончаров, Бэйлен), 11:45 — 6:4. Шинкевич — 1 (Семин), 14:35 — 6:5. Да Коста — 2 (Геноуэй, Робинсон), 15:32 — 6:6. Капризов — 1 (Семин), 18:12 — 6:7. Робинсон — 2 (Да Коста), 19:59 — 6:8Нереализованный буллит: Тихомиров (Дивизион Тарасова), 10:00 (Вратарь)Вратари: Коварж (Билялов, 10:00, 19:32) — ТихомировБроски: 15 (8+7) — 22 (11+11)