Дивизион Тарасова победил дивизион Харламова в полуфинале Матча звёзд КХЛ

вышла в финал Матча звёзд КХЛ, одержав победу во втором полуфинале надсо счётом 8:6.

В составе победителей по дублю на свой счет записали Стефан Да Коста и Мэт Робинсон, еще по разу отличились Александр Сёмин, Вячеслав Грецкий, Илья Шинкевич и Кирилл Капризов.

У проигравших две шайбы забросил Найджел Доус, еще по голу оформили Данис Зарипов, Деннис Расмуссен, Никита Гончаров и Павел Порядин.

В финале дивизион Тарасова сыграет с дивизионом Боброва.