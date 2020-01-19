ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаГалстук для Гвардиолы. Глупые ошибки убили чемпионские амбиции «Ман Сити»
  • 10:32
    • Глава UFC исключил проведение реванша Макгрегора с Нурмагомедовым в Москве
  • 09:12
    • Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
  • 08:10
    • «Лейкерс» выиграли у «Хьюстона», «Милуоки» расправился с «Бруклином»
  • 00:58
    • «Эйбар» сотворил сенсацию, дома обыграв «Атлетико»
  • 00:54
    • Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛ
    Все новости спорта

    Овечкину приятно быть в компании великих имен

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал попадание в десятку лучших снайперов в истории НХЛ.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    Накануне Овечкин оформил хет-трик в матче с «Айлендерс» (6:4). По количеству голов в НХЛ он опередил Марио Лемье (690) и сравнялся со Стивом Айзерманом (692).

    Выше россиянина находятся Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717), Майк Гартнер (708) и Марк Мессье (694).

    «Это выдающиеся игроки. И особенное достижение. Это история.

    Приятно оказаться в компании таких великих имен. У меня есть еще полтора года по действующему контракту, так что посмотрим», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Брак дисциплины лишил золота. Россия упустила победу над Канадой
  • 06/01/2020 в 00:54
    •
  • Прогноз
  • «Каролина» — «Айлендерс»
  • 1.55
  • Завтра в 01:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли Сульшеру вновь отнять очки у «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Как сложится дебют Сетьена во главе «Барселоны»?
  • «Барселона» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Макгрегор будет восстанавливать репутацию в UFC
  • Макгрегор — Серроне. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Даниил Медведев Теннис Australian Open: битва за первое место, шанс Серены и надежды МедведеваМельбурн в конце января станет огненным во многих смыслах этого слова Вчера в 14:190
  • 10:49
    • Овечкину приятно быть в компании великих имен
  • 09:24
    • Макгрегор чувствует себя комфортно в полусреднем весе
  • 00:11
    • Холанд: Я пришёл в «Боруссию», чтобы забивать голы, и это хороший дебют для меня
    Лионель Месси Футбол Примера. «Реал» выиграл у «Севильей», «Атлетико» поедет к «Эйбару», «Барселона» против «Гранады»Обзор матчей 20 тура Примеры 01:030
  • Экспресс дня

  • «Аталанта» продолжит погоню за лидирующей тройкой
  • 4.93
    •
  • 01:58
    • Чудинов: От Ивановой, честно говоря, мы ждали победы на ЧЕ
  • 01:49
    • Артета: Ищем варианты, которые могут усилить «Арсенал»
  • 01:34
    • Овечкин: Перед третьим периодом все были в бешенстве
    «Уотфорд» — «Тоттенхэм» Футбол АПЛ. Ничья «Тоттенхэма», поражение «Челси», «МанСити» расписал ничью с «Кристал Пэлас», «Юнайтед» сыграет на «Энфилде»Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:130
  • 23:58
    • Зидан об отмененном голе: У судей трудная работа, но они всё решают
  • 22:49
    • «Ньюкасл» вырвал победу у «Челси»
  • 22:39
    • «Дубль» Вернера помог «Лейпцигу» обыграть «Унион»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Прогноз на матч Мальорка — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брешиа — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бернли — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лечче — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вильярреал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Конзоля Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие