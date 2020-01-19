Овечкину приятно быть в компании великих имен

Нападающий «Вашингтона»прокомментировал попадание в десятку лучших снайперов в истории НХЛ.

Накануне Овечкин оформил хет-трик в матче с «Айлендерс» (6:4). По количеству голов в НХЛ он опередил Марио Лемье (690) и сравнялся со Стивом Айзерманом (692).

Выше россиянина находятся Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717), Майк Гартнер (708) и Марк Мессье (694).

«Это выдающиеся игроки. И особенное достижение. Это история.

Приятно оказаться в компании таких великих имен. У меня есть еще полтора года по действующему контракту, так что посмотрим», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. 0