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    Дивизион Чернышева завоевал бронзу Матча звезд КХЛ

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    В поединке за третье место Матча звезд КХЛ команда дивизиона Чернышева одержала победу в серии буллитов над дивизионом Харламова — 9:8 Б.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В основное время встречи за победителей шайбы забросили Брэндон Ип (4-я минута), Никита Сошников (9), Кирилл Семенов (14, 18), Гинек Зогорна (15), Линус Умарк (17), Вячеслав Войнов (18), Адам Альмквист (20).

    У сборной Дивизиона Харламова точными бросками отличились Павел Порядин (6), Кристиан Хенкель (8), Никита Гончаров (10), Деннис Расмуссен (12), Найджел Доус (15, 19), Лукаш Седлак (16) и Павел Порядин (17).

    Победный буллит реализовал нападающий Егор Чинахов.

    В финале Матча звезд дивизион Тарасова сыграет с дивизионом Боброва.

    Матч звезд КХЛ. Матч за 3-е место
    Дивизион Харламова — Дивизион Чернышева — 8:9 Б (3:2, 5:6)
    Голы: Йип — 1 (Альмквист), 3:40 — 0:1. Порядин — 2 (Зарипов), 5:08 — 1:1. Хенкель — 1 (Седлак), 7:51 — 2:1. Сошников — 3 (Метсола), 8:56 — 2:2. Гончаров — 2, 9:21 — 3:2. Расмуссен — 2, 11:05 — 4:2. Семенов — 1 (Чинахов), 13:52 — 4:3. Доус — 3 (Бэйлен, Гончаров), 14:10 — 5:3. Зогорна — 1 (Йип), 15:09 — 5:4. Седлак — 1 (Расмуссен, Хенкель), 15:45 — 6:4. Порядин — 3 (Зарипов), 16:01 — 7:4. Умарк — 1, 16:07 — 7:5. Войнов — 1, 17:06 — 7:6. Семенов — 2 (Войнов), 17:44 — 7:7. Доус — 4 (Бэйлен), 18:29 — 8:7. Альмквист — 1, 19:18 — 8:8Нереализованный буллит: Порядин (Дивизион Харламова), 10:00 (Вратарь)Победный буллит: ЧинаховВратари: Билялов (Коварж, 10:00) — Умарк (Метсола, 10:00, Умарк, 20:00)Броски: 25 (10+15) — 27 (9+18)
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