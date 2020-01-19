Дивизион Чернышева завоевал бронзу Матча звезд КХЛ

В поединке за третье место Матча звезд КХЛ команда дивизиона Чернышева одержала победу в серии буллитов над дивизионом Харламова — 9:8 Б.

В основное время встречи за победителей шайбы забросили Брэндон Ип (4-я минута), Никита Сошников (9), Кирилл Семенов (14, 18), Гинек Зогорна (15), Линус Умарк (17), Вячеслав Войнов (18), Адам Альмквист (20).

У сборной Дивизиона Харламова точными бросками отличились Павел Порядин (6), Кристиан Хенкель (8), Никита Гончаров (10), Деннис Расмуссен (12), Найджел Доус (15, 19), Лукаш Седлак (16) и Павел Порядин (17).

Победный буллит реализовал нападающий Егор Чинахов.

В финале Матча звезд дивизион Тарасова сыграет с дивизионом Боброва.