Зарипов: «Ак Барсу» по силам дойти до финального аккорда

Нападающий «Ак Барса»поделился впечатлениями после победы над(2:0) и отметил, что казанцы способны дойти до финала в этом сезоне.

«Игра была непростая. "Металлург" набрал хорошую форму и достоин первых мест в турнирной таблице. К счастью, мы выполнили тренерское задание.

Ошибки были, но у нас на этот случай есть Тимур Билялов, который не раз доказывал, что он в этом сезоне один из лучших вратарей.

Забили, второй гол — удачно получилось. Васька Кошечкин немного зазевался. Довели игру до победы. Хорошо, что у Тимура Билялова там штанга подкуплена.

Сергей Мозякин мог там создать очень неплохую интригу в матче. Будем продолжать в том же духе.

Уверен, что с такой поддержкой, которая была в последних двух матчах, нам по силам дойти до финального аккорда», — передает слова Зарипова «Матч ТВ». 0