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    «Локомотив» на выезде обыграл «Салават Юлаев»

    Хоккей КХЛ Локомотив Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    В рамках чемпионата КХЛ «Локомотив» на выезде обыграл «Салават Юлаев». Счет в матче составил 1:2. Хозяева выиграли в рамках овертайма.

    Хоккеисты «Локомотива»
    Хоккеисты «Локомотива»

    В основное время со стороны хозяев отличился Артем Сергеев, а у гостей забил Антон Ландер. В овертайме решающей шайбой отличился Рушан Рафиков.

    «Локомотив» набрал 55 очков и занимает 6 позицию в группе Запада. «Салават» имеет 50 баллов и находится на той же строчке, только в Восточной конференции.

    КХЛ . Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Сергеев — 1 (Хартикайнен), 33:00 — 1:0. Ландер — 13 (Беляев), 50:54 — 1:1. Рафиков — 7 (Да Коста), 60:23 — 1:2Вратари: Метсола — ЛазушинШтраф: 4 — 2Броски: 36 (13+12+11+0) — 43 (12+10+19+2)
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