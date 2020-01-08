«Локомотив» на выезде обыграл «Салават Юлаев»

Хоккеисты «Локомотива»
«Локомотив»
В основное время со стороны хозяев отличился Артем Сергеев, а у гостей забил Антон Ландер. В овертайме решающей шайбой отличился Рушан Рафиков.
«Локомотив» набрал 55 очков и занимает 6 позицию в группе Запада. «Салават» имеет 50 баллов и находится на той же строчке, только в Восточной конференции.
КХЛ . Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Сергеев — 1 (Хартикайнен), 33:00 — 1:0. Ландер — 13 (Беляев), 50:54 — 1:1. Рафиков — 7 (Да Коста), 60:23 — 1:2Вратари: Метсола — ЛазушинШтраф: 4 — 2Броски: 36 (13+12+11+0) — 43 (12+10+19+2)