«Локомотив» на выезде обыграл «Салават Юлаев»

В рамках чемпионата КХЛна выезде обыграл. Счет в матче составил 1:2. Хозяева выиграли в рамках овертайма.

В основное время со стороны хозяев отличился Артем Сергеев, а у гостей забил Антон Ландер. В овертайме решающей шайбой отличился Рушан Рафиков.

«Локомотив» набрал 55 очков и занимает 6 позицию в группе Запада. «Салават» имеет 50 баллов и находится на той же строчке, только в Восточной конференции.